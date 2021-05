Cuadrado: "Pensé en volver a Colombia porque estaba aguantando hambre"

En conversación con 6AM Hoy por Hoy, Juan Guillermo Cuadrado, uno de los referentes de la Selección Colombia y una de las piezas fundamentales de la Juventus de Italia, habló sobre su libro autobiográfico 'Panita, esta es mi historia'.

Cuadrado reveló que cuando se estuvo probando en Argentina, exactamente en Boca Juniors y Tiro Federal, sufrió mucho, sobre todo por la falta de oportunidades y porque, de forma cruda, estaba "aguantando hambre".

"En mi vida tuve situaciones muy difíciles en mi carrera, pero siempre estuve con Dios, Él dándome la fortaleza. Siempre pensé en que yo iba a ser un jugador profesional con la ayuda de Dios. En Argentina pensé en volver a Colombia porque ya estaba aguantando mucha hambre", reveló.

Sin embargo, en su llegada a Europa no desistió y, aunque pensó en volver a Colombia, no lo hizo.

"En Europa dije 'Yo de aquí no me voy, no me devuelvo a Colombia, ya llegué acá'. Tuve que decirle a Dios que Él me había traído acá, yo tenía que perseguir mi sueño sin importar nada", contó.

Para Cuadrado, las dificultades que vivió junto a su madre en Necoclí y el trabajo que le costó llegar a la élite internacional fueron razones que lo impulsaron a dar lo mejor de sí y trabajar en llegar lo más lejos posible.

"Mi mamá recibió muchos no, pero ella es una guerrera y eso me lo dio a mí como hijo, uno toma el ejemplo, más yo viendo a mi madre como se levantaba y se iba a trabajar a las bananeras, veía su esfuerzo por darme lo mejor", contó.

Juan Guillermo Cuadrado aseguró que lograr dar pasos como los que él ha dado y alcanzar un puesto en uno de los mejores equipos del mundo fue producto de la disciplina y los valores que su mamá le inculcó.

"Lo más importante fueron los principios y valores que me dio mi madre aún en un entorno difícil. En ese tiempo, a través del deporte, uno veía algo diferente. Yo no veía el momento de entrenar y jugar", dijo.

Sin embargo, no negó que en entornos de violencia y necesidad es muy fácil que las personas busquen otros caminos.

"En esos entornos es muy fácil que una persona pueda coger el camino equivocado".

Sin embargo, Cuadrado no ha sido ajeno a las críticas, pese a no haber protagonizado nunca hechos de indisciplina o situaciones similares, comentó que en lo deportivo a veces se es el héroe y, en ocasiones, el villano.

"Las críticas siempre van a estar, es inevitable, pero es importante que las personas sepan que todos son hijos, son padres. Es importante aceptar críticas, las constructivas, no las que buscan destruir", comentó.

Sobre su posición en la Selección Colombia, tema que ha sido discutido durante mucho tiempo, Cuadrado resaltó que aunque en la Juventus trabaja en un puesto distinto al que ocupa en el equipo nacional, está siempre atento a servir donde mejor le parezca al técnico, ahora con Reinaldo Rueda al frente del combinado tricolor.

"Los últimos años he trabajado de lateral con la Juve y me ha ido muy bien, pero donde me gustaría jugar es donde me toque, donde el profesor me necesite", dijo.