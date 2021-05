El Pulso del Fútbol, 26 de mayo de 2021

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la participación de los equipos colombianos en la Copa Libertadores y sus malos resultados en la fase de grupos. Óscar dijo: “Aquí en el programa sostuve que nuestros equipos se hunden en una mediocridad que aterra, unos porque tienen malos directivos, otros por sus entrenadores y algunos más por sus jugadores. Solo queda Nacional, que hoy juega contra la Universidad Católica”. Sobre el tema César agregó: “A mí no me sorprendió nada de lo que sucedió ayer, porque tenemos equipos malos para pelear en torneos internacionales. No sé que pase hoy con Nacional, pero los otros perdieron mucho dinero por no pasar a la siguiente ronda”.

Otro de los temas tuvo que ver con el partido entre Santa Fe y Junior, en el cual no se sacaron diferencias y esto le negó la posibilidad de avanzar a la segunda ronda a los barranquilleros. Óscar manifestó: “Lo único que me gustó fue el fair play, porque ya muchos estaban diciendo que por dinero iban a perder los jugadores de Santa Fe. El único culpable de su resultado es el Junior, que no pudo ganar ante el colero del grupo”. Por su parte César complementó: “Muy mal Junior, cómo no le gana a un equipo desestimulado eliminado y con la más baja producción reciente de un equipo colombiano en torneos internacionales”.

