Ruyery Blanco: “No pierdo la esperanza de jugar en un grande como América"

El futbolista del Unión Magdalena, Ruyery Blanco, habló con El VBar de Caracol Radio sobre su interés de llegar a América de Cali para el próximo semestre del año. Del mismo modo, su representante confirmó los acercamientos con la institución y esperan que se pueda concretar el traspaso.

El delantero de 22 años es el segundo máximo goleador del Torneo Colombiano con 11 goles en la actual campaña y suena nuevamente para reforzar el equipo vallecaucano.

"Tenemos la opción de volver a sonar en el América. Ojalá se llegue a un acuerdo para vestir esa hermosa camiseta. Eso lo están manejando entre los equipos, esperemos que lleguen a un mutuo acuerdo. Esperamos que todo fluya para salir a ese club tan hermoso", dijo.

El futbolista confesó que siempre ha sido seguidor del América de Cali. Además, se ha preparado a lo largo del año para volver a sonar en la institución 'escarlata'.

"Siempre lo he soñado. Desde pequeño me hacían la pregunta y yo decía que quería jugar en el América, por su hinchada y su grandeza. He trabajado mentalmente para eso, me enfoqué en marcar más goles para estar en el radar y no perderme", destacó.

Del mismo modo, Ruyery Blanco aseguró que su representante, Alejandro Duque, le comunicó que encajaba en los planes del que sería el nuevo técnico del equipo, Juan Carlos Osorio.

"Hay un interés real. Como se han dado cuenta fue un pedido, o un interés del posible nuevo cuerpo técnico, pero hasta que no se concrete el nuevo entrenador estamos en veremos", dijo Alejandro Duque, representante del jugador.

Por último, Alejandro Duque contó que la llegada del entrenador mundialista es cercana, pero todavía no se puede confirmar. "Tengo entendido que están ajustando unos detalles y han hecho avances, pero hasta que no se concrete no se puede afirmar nada", comentó.