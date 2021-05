Carlos Bacca: "En mi mente siempre está ser un jugador de Selección"

Carlos Bacca, jugador del Villarreal de España, dialogó con El Alargue de Caracol Radio sobre la buena temporada que ha hecho su equipo, al punto de llegar a la final de la Europa League contra Manchester United. Del mismo modo, habló sobre un posible regreso a la Selección Colombia, a la que nunca le ha cerrado la puerta.

El futbolista atlanticense se refirió su entrenador Unai Emery, un especialista en jugar la Europa League, y quien además volvió a potenciar al colombiano.

"Unai Emery es el mejor DT que he tenido, me ha potenciado de nuevo, encontró exactamente lo que era yo y como potenciarme y por eso me está yendo bien en este momento", dijo.

"El Villarreal ha jugado la Europa League con toda y gracias a un DT que sabe exactamente cómo jugar copas internacionales estamos listos para la final con el United, vamos salir a ganarla, puede que sean favoritos pero nosotros creemos", añadió.

Carlos Bacca ha ganado la Europa League en dos oportunidades también con un equipo español, Sevilla; ahora espera obtener su tercer título de este torneo con un equipo que nunca ha conquistado este campeonato.

"Tenemos mucha ilusión de ganar nuestro primer título de Europa League. Estoy concentrado en eso y en continuar con el Villarreal que todavía tengo contrato", expresó.

Por último, el delantero de 34 años se refirió a la Selección Colombia, con la que no disputa un partido desde octubre de 2018, sin embargo, no le cierra las puertas a un eventual regreso.

"Yo a la selección nunca le cerraré la puerta, estoy muy bien en este momento, no he pensado en retirarme del fútbol y sigo trabajando fuerte todos los días y si me llaman ahí estaré para darlo todo por mi país", finalizó.