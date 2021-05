El Pulso del Fútbol, 12 de mayo de 2021

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre el título en la Premier League del Manchester City y la influencia del entrenador español Pep Guardiola en este triunfo. César dijo: “Manchester City, campeón anticipado de la liga premier. Pep Guardiola ya ha dejado un legado, debido a su inminente éxito, aun así tiene detractores, como todo en la vida. Sus jugadores hacen fútbol total”. Sobre el tema Óscar agregó: “Muy bueno lo del equipo inglés y guardando las proporciones, yo le quiero preguntar a nuestros oyentes cual es el entrenador colombiano que más se parece a Pep Guardiola en su forma de trabajar”.

Otro de los temas tuvo que ver con el correo de un oyente, el cual criticó a Óscar por no tener en cuenta a Rafael Santos Borré y Miguel Borja en una posible convocatoria de la Selección Colombia, según el oyente, por ser costeños. Óscar respondió: “Mencioné a Luis Fernando Muriel, Alfredo Morelos y Luis Díaz que son costeños y no dije Santos Borré y Borja, porque no juegan en Europa”. Mientras César complementó: “Es que yo creo que esos dos nombres están habilitados, Santos Borré es un delantero que ya está demorado en conformar una Selección Colombia, y Borja es uno de los jugadores del fútbol colombiano que pueden llegar”.

