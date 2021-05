El Pulso del Fútbol, 11 de mayo de 2021

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la protesta del Real Madrid por las decisiones arbitrales en sus últimos partidos y la opinión de nuestros panelistas sobre esa actitud. Óscar dijo: “Si criticamos las protestas del Real Madrid, no es porque el equipo blanco no tenga la razón. Es porque en el pasado recibieron ayudas arbitrales y no dijeron nada”. Sobre el tema César agregó: “Uno puede ser hincha del Real Madrid y protestar lo que sucedió en el partido contra el Sevilla, pero el árbitro actuó correctamente en su determinación en la mano de Militao”.

Otro de los temas tuvo que ver con la falta de preparación que ha tenido la Selección Colombia, teniendo en cuenta que están próximas la reanudación de las Eliminatorias y el inicio de la Copa América. César manifestó: “A mí me gustan los partidos amistosos y hubiera querido que se realizaran más microciclos, pero no nos digamos mentiras. Con esta pandemia y los calendarios tan apretados no se puede. Los equipos prestaron sus jugadores una vez, pero en finales no creo”. Por su parte Óscar complementó: “Arturo Reyes anunció que se va a hacer un microciclo con jugadores sub-20 y no me vayan a decir que ellos no son profesionales. Cuando se quieren hacer las cosas, se hacen”.

No olvide escuchar el audio del programa.