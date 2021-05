Adiós Juventus: Gianluigi Buffon anuncia su salida del equipo italiano

En entrevista con Bein Sport, el portero Gianluigi Buffon anunció que su ciclo en la Juventus, equipo del que es hincha, llegará a su fin a final de temporada. Esto no significa que el histórico portero se retire de la actividad profesional, según las palabras del italiano.

"Mi futuro está claro y decidido. Esta temporada pondré fin, de manera definitiva, a esta bellísima y larguísima experiencia en la Juventus", anunció en el diálogo con la cadena deportiva. Buffon, campeón del mundo en Alemania 2006, disputó en total 683 partidos con la 'Vecchia Signora', siendo el jugador con más partidos en la 'Juve'. Recibió 537 goles y en 322 encuentros dejó el arco en 0. Ha ganado 10 trofeos de Serie A, cuatro Copas de Italia y seis Supercopas de Italia.

Llegó al equipo de Turín en 2001, estuvo durante el momento más complejo del club, cuando jugó en segunda división y actualmente alterna la posición con Wojciech Szczęsny. "Pienso que he dado todo por la Juve. También lo he recibido todo y más de eso no se puede hacer. Hemos llegado al final de un ciclo y es justo", dijo.