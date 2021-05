María Camila Osorio: “Sueño con estar en todos los Grand Slam”

María Camila Osorio, tenista colombiana, habló en El Alargue de Caracol Radio tras tomar unas semanas de descanso, luego de lograr las dos mejores semanas de su carrera donde fue campeona del WTA 250 de Bogotá y semifinalista en el WTA 250 de Charleston.

"Me ha ido muy bien este año, estoy cerca al top 100 y aún no estoy ahí, se vienen torneos que me pueden llevar pero este paso es el más difícil, pero espero lograr entrar pronto ahí", expresó la tenista de 19 años sobre su calendario en lo que resta de año.

Por último, María Camila Osorio habló sobre su objetivo principal, "Sueño estar en todos los Grand Slam, lo hice como juvenil, pero como profesional es lo que me hace levantarme todos los días a trabajar. He mejorado mucho en serenarme, estar tranquila, y mis servicios han mejorado también".