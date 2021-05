Así está la situación de desabastecimiento de alimentos en Cali

Julián Cardona, administrador de Solocarnes, en Ciudad Jardín, Cali, habló en 10AM Hoy Por Hoy de Caracol Radio sobre lo sucedido este domingo y el problema de desabastecimiento que tiene en su tienda.

"Estamos muy desabastecidos, en realidad no tenemos una bolsa de leche, huevo, fruta, verdura... No tenemos carnes tampoco. Desafortunadamente lo poco que ha llegado es con inconvenientes. Con lo ocurrido en el día de ayer se puso peor porque los provedores no han venido y las personas del sector sienten miedo de salir. Es algo triste y crítico, vivimos las consecuencias de lo que sucede", explicó.

Mencionó también que tendrá que cerrar y que envió a sus empleados a vacaciones anticipadas por esta problemática actual.

"Yo estoy desabastecido desde la semana pesada, el punto de las carnes las he comprado revendido pero sin subir sueldo por cumplir con la clientela. La gente que tiene en bodega lo ofrece más costoso y yo no hago eso, entonces prefiero cerrar mi negocio y esperar que esto se normalice. A mis empleados les he comprado algunos productos y me senté con ellos para darles vacaciones anticipadas y aportarles un dinero a mi alcance mientras volvemos a abrir", dijo

Para finalizar, dijo entre lágrimas: "Es muy triste esto que estoy viviendo, es muy crítico. En 45 años que llevo en mi profesión, tener que cerrar mi negocio por la situación y sin saber qué más viene... La inseguridad que vivimos, todo lo que pasamos, es algo muy duro. Nunca me había pasado que le dije a mis clientes 'no hay'".

Miriam Quenguan, asistente administrativa en supermercados Rapimerque El Peñón, ubicado en el oeste de Cali, también contó cómo viven el desabastecimiento en este lugar.

"Estamos desabastecido, no tenemos fruta, verduras, arroz, nuestra neveras de frío están frías y desoladas, todos los días nos llaman para saber si hay o no, eso es lo que encontramos actualmente", contó.

Por otro lado, explicó que llevan con fuertes problemas de desabastecimiento desde este viernes, teniendo en cuenta la situación actual.

"No hemos tenido contacto con los manifestantes, lo que sabemos es lo que se dicen en medios y noticieros. Acá estamos desabastecidos fuertemente desde el viernes, lo que teníamos desde el 28 de abril ya desde ese día no hay paso de transportes. Se nos acabó lo que teníamos de reserva. Lo que llega no dura ni 2 horas", dijo.

Y finalizó: "Hemos recibido mensajes de provedores, que han enviado camiones totalmente llenos, pero que no han podido salir. Otros también no han podido recibir suministro. O nos piden que los vayamos a recoger, pero no tenemos vehículo para irlos a traer".