La ‘NavIgualdad’ llegó a Achí, Bolívar, cargada de regalos

Achí, Bolívar, amaneció distinto este domingo. No solo por el sol que cae sin pedir permiso sobre la región momposina, sino porque, desde temprano, la risa de las niñas y los niños empezó a escucharse más fuerte que el motor de las lanchas en el río. El Ministerio de Igualdad y Equidad, llegó hasta este municipio caribeño con la NavIgualdad, para recordar algo sencillo pero poderoso: las festividades decembrinas también pertenecen a los territorios históricamente olvidados.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Achí, tierra de agricultores y ganaderos de pequeña escala, pescadores artesanales, y comerciantes que viven del día a día, fue el escenario de una jornada cargada de música, comida y regalos, tres ingredientes infaltables para celebrar, pero, sobre todo, tres excusas perfectas para el encuentro. Desde corregimientos como Guacamayo, Playón de Medellín, Providencia, Gallego, Buenavista, Puerto Isabel, Pueblo de Dios, Palmira, Zona del Corcovado, La Candelaria, Playa Alta, y la Cabecera Municipal, centenares de niños y niñas llegaron acompañados de sus familias para compartir una tarde que, para muchos, quedará en la memoria.

La actividad estuvo liderada por el ministro de Igualdad y Equidad, Juan Carlos Florián Silva, quien caminó, saludó, abrazó, y habló con la gente sin afán. “Para el gobierno del cambio, en cabeza del presidente Gustavo Petro, los niños y las niñas de Colombia son prioridad, y en el 2025, quisimos llevarles alegría, quisimos demostrarles que son realmente importantes, que nos interesa su felicidad, y que sus sonrisas nos motivan a seguir construyendo un país con oportunidades para todos y para todas, en donde la igualdad y la equidad por fín sean una realidad”, aseguró en medio de la jornada de la NavIgualdad en Achí, Bolívar.

Pero la celebración no se quedó solo en fiesta. En medio de la alegría, llegó un anuncio que despertó aplausos sinceros y miradas de esperanza. Las mujeres arroceras de Payandé recibieron la noticia de una moderna planta para el procesamiento del arroz, una herramienta que promete transformar su trabajo cotidiano, pues ahora podrán reducir tiempos de producción y mejorar la calidad del grano, fortaleciendo así la economía local y el sustento de sus familias.

Para el ministro Juan Carlos Florián Silva “esta iniciativa busca aumentar la productividad, potenciar la producción y comercialización del arroz en la región, mejorando la calidad de vida de las beneficiarias y sus familias. La entrega de esta herramienta es un paso importante hacia la consolidación de la asociatividad, y el empoderamiento de las mujeres en el sector agropecuario”, subrayando que la equidad también se construye con acciones concretas.

De esta forma, con alegría y compromiso, el Ministerio de Igualdad y Equidad se hace presente en las celebraciones de los colombianos, llevando un mensaje de igualdad y equidad a las comunidades del territorio. Desde el gobierno del cambio reafirmamos que la NavIgualdad es encuentro y esperanza, con la convicción de que todas, todos, y todes, podemos construir un país con más oportunidades, dignidad, y bienestar.

En el fin de semana previo a la Nochebuena, las NavIgualdades del Ministerio de Igualdad y Equidad del gobierno del cambio se tomaron la región caribe colombiana. El sábado 20, previo a la jornada en Achí, Bolívar, más de 600 niños y niñas disfrutaron la NavIgualdad en el municipio de Los Palmitos Sucre, y durante los próximos días, la Ruta de la NavIgualdad continuará en Maicao, La Guajira, el lunes 22; y luego llegará a Valledupar, Cesar, el martes 23 de diciembre de 2025. La NavIgualdad avanza con un mensaje claro: la igualdad y la esperanza también viajan por los ríos, las trochas y los caminos del país.