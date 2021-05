Así está el abastecimiento de alimentos en Bogotá

Según datos entregados por la Secretaría de Desarrollo Económico, hasta el viernes 7 de mayo la ciudad continua con buenos niveles de abastecimiento a pesar del impacto que ha habido en algunos productos de la canasta familiar por cuenta de los bloqueos en las vías.

De acuerdo con los datos del distrito, se han detectado aumentos de precios en algunos productos como yuca, limón, plátano, frijol, papa, maracuyá, papaya, habichuela, así como una disminución en la entrada de productos como carnes, queso y huevo.

"Estuve buscando una yuca y no encontré acá en el barrio, solo había en una tienda que queda a tres cuadras de mi casa, pero no estaba buena, pero me sorprendí cuando me pidieron el doble de lo que siempre pago, no la lleve al fin", dijo Darío, un habitante del barrio El Muelle en Engativá.

Desde Corabastos explicaron mediante un comunicado, que se ha registrado una disminución progresiva de la llegada de camiones a la central, y que en días como el jueves 6 de mayo -por ejemplo- llegaron 5.307 toneladas de alimentos, lo que se traduce en una disminución del 49% con respecto a un jueves normal en el que ingresan a la central 10.500 toneladas.

La preocupación es evidente, además pro que la comida se está perdiendo en medio de las vías de llegada a la capital del país.

"La comida se está perdiendo en las fincas y camiones en las carreteras. Nuestros campesinos no están cargando en el origen por miedo o amenazas. Tenemos la capacidad de armas caravanas en el momento que lo permitan, pero necesitamos que dejen pasar los alimentos", explica Cesar Carrillo, Director de Abastecimiento.

La mañana del sábado se adelantó una reunión de Gobernadores y el presidente Duque, en donde se busca establecer -entre otras cosas- medidas para evitar que los alimentos se queden en las vías del país.