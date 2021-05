Giovanni Hernández: "Yo creo que ya no están naciendo los '10'"

Giovanni Hernández, exjugador del fútbol colombiano que brilló con la Selección Colombia, con el Deportivo Cali y el Junior de Barranquilla, entre otros equipos, y que hoy destaca como director técnico del Atlético de Cali, dialogó con El Alargue de Caracol Radio, donde analizó el presente de los equipos colombianos en torneos internacionales y la falta del '10' en el FPC.

Para 'Gio', existe una gran irregularidad con los equipos del país, que pueden tener un buen partido y a los tres días uno malo. "Mostramos un nivel bueno a nivel nacional y venimos acá y no lo demostramos... No hay un equilibrio grande para decir cuál es el favorito, este jugador es un crack realmente".

El 'Príncipe' aseguró que pese a ello, los equipos rivales tampoco sobrepasan a los nacionales. "Los otros equipos tampoco nos sacan tanta diferencia"; no obstante, aseguró que los altibajos están presentes en todas las escuadras del FPC.

Por todo esto, para el hoy técnico es complicado poder hablar de un favorito al título en la Liga. "No doy un candidato, pero sé que son equipos que juegan bien".

"Equidad es un equipo equilibrado tanto para atacar como defender; Junior si coloca todos ese sentido grante que tienen jugadores al servicio colectivo es jodido; Millonarios es un equipo serio a nivel de un buen trabajo táctico del profe Gamero y que tiene dos muchachos que si se las dejas ahí la mete porque son goleadores; Tolima viene de muchísimo rato trabajando con el doctor Camargo, vienen de un proceso muy bonito y si llega a pasar el Deportivo Cali es un equipo que juega muy bien pero que ha perdido de mala manera sus últimos partido", añadió.

Entretanto, sobre la presencia del '10' en el actual fútbol colombiano, 'Gio' fue crítico. "Yo creo que no ha nacido o no están naciendo, o si los hay, no sé dónde los habrá".

"Si ustedes me hablan como un 'Pibe', un Neider, un Mayer Candelo, un Arley Betancourt... si ustedes me hablan de un jugador así, estaríamos hablando del '10', que creen que es lento, pero con el balón es más rápido que cualquiera, que creen que pausa mucho, pero no, está mirando que está sucediendo con el equipo... si ustedes me hablan de un '10', quiero ver esos pasegol por abajo, por arriba, a media altura; si ustedes me hablan de un '10', el '10' tiene ojos en las espaldas", agregó.

Y concluyó: "por eso yo hoy peleo cuando veo o escucho en la radio 'qué crack es este jugador' y le dan el balón y solo tiene una o dos opciones; para mí un crack es el que tiene cinco o díez opciones antes de recibir; para mí un crack es el que maneja los tiempos del fútbol y estamos hablando del número 10".

Así mismo, el exjugador calificó de "cracks" a jugadores como Jaminton Campaz, del Deportes Tolima, y Yeison Guzmán, del Envigado, pero añadió que es muy complicado ser campeón con una nómina conformada principalmente por jugadores jóvenes, elogiando a los futbolistas de experiencia.

Finalmente, Hernández aseguró que más que hablar como exjugador o técnico, lo hace como aficionado. "Estoy hablando como un aficionado que puede saber un poquito de fútbol".