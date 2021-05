"No hay uniformidad de líderazgo en quienes bloquean en Cundinamarca"

En entrevista con 6 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, Jorge Godoy, secretario de Movilidad de Cundinamarca habló sobre los diferentes bloqueos que se presentan en el departamento.

"Es un tema crítico que hemos tenido en Cundinamarca, nos reunimos con volqueteros y logramos hacer unos acuerdos y durante un momento estuvo sin bloqueos pero después llegaron otros camiones y bloquearon todo otra vez", aseguró el secretario.

Godoy aseguró que los bloqueos que se levantan con acuerdos vuelven a presentarse con otros camioneros que llegan.

"En este momento hubo un bloque en la mesa y se levantó, luego, a unos kilómetros, hubo un nuevo bloqueo", dijo.

El secretario de movilidad, también afirmó que ha estado en tres bloqueos en Fusagasugá y que hay de tres a cuatro líderes por bloqueo

"No hay uniformidad de liderazgo. El grupo de Sibaté, el grupo de Fusagasuga es diferente y esto es muy difícil. En este momento más de doscientos vehículos están bloqueando la calle 80. Nos preocupa porque no se llega a ningún acuerdo", manifestó.

Finalmente, el secretario recomendó no viajar por los bloqueos y afirmó que ya hay desabastecimiento en las diferentes ciudades: "La ciudad de Anapoima y la Mesa es muy transitada por turistas, nuestra nuestra recomendación es no viajar. No podemos garantizar el viaje de nadie. Ya tenemos problemas de desabastecimientos y de sanidad con la recolección de basuras".