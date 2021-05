Estamos listos para reunirnos con integrantes del comité del paro: Gobierno

Al término del diálogo del presidente Iván Duque y su gabinete con los presidentes de las altas Cortes, el alto comisionado de paz, Miguel Ceballos, aseguró que el Gobierno está dispuesto a reunirse este mismo jueves con los integrantes del comité del paro nacional.



“Después de haber consultado al señor Presidente de la República y a la vicepresidenta, como lo dice el señor ministro, estamos listos para reunirnos con los miembros representantes del comité nacional del paro. Pero hay algo muy importante qué hay que resaltar, hacemos un llamado como lo hicieron las altas Cortes, quienes estuvieron en una reunión, a que en este momento cese todo acto de violencia en las manifestaciones. De igual manera insistimos en la necesidad de que no haya ningún bloqueo, los bloqueos están afectando el suministro del oxígeno, están afectando el suministro de los insumos médicos, está afectando directamente el avance del plan nacional de vacunación.



Ceballos aseguró que “no hay ninguna razón para continuar con esos bloqueos y por eso le pedimos a todo el pueblo colombiano que respalde esta institucionalidad, no solamente que hoy ha sido representada por las Cortes, sino por nuestro gobierno que como lo ha dicho el señor ministro del trabajo, está en plena disposición de reunirse acá en la Casa de Nariño, ya con el presidente de la República y la vicepresidenta para avanzar en los temas fundamentales que espera nuestra nación”.



Previo a esto el ministro del trabajo, Ángel Custodio Cabrera, aseguró que se reunió con las centrales obreras para manifestarles la disposición del Gobierno Nacional para adelantar un encuentro.



“ Para hablar de los temas que ellos han venido planteando, por ejemplo, el pliego de emergencia, nosotros no tenemos ningún inconveniente en discutirlo, nosotros tenemos una agenda, ellos tienen otra agenda, podemos construir una agenda de diálogo ya. Acabamos de hablar con el presidente de la republica, está dispuesto a recibir una delegación del comité del paro para empezar a trabajar y mirar la discusión”.