Vargas: "Para más de uno es un sueño salir campeón con Millonarios"

Christian Vargas, portero de Millonarios, dialogó con El Alargue de Caracol Radio, donde se refirió a la clasificación a semifinales tras superar al América, analizó a Junior, el próximo rival del equipo, y también contó detalles sobre su buen presente en el cuadro capitalino.

"Yo he confiado toda mi carrera en el trabajo, son jugadas que afortunadamente salieron a favor. Todos entramos a la cancha en tratar de aportar algo", mencionó Vargas sobre las dos atajadas que tuvo en la serie ante el cuadro vallecaucano.

Sin embargo, el portero elogió lo colectivo por encima de lo individual. "No me quedó con lo personal, todas estas cosas se dan por la alegría que presenta el grupo, por las ganas que tenemos de conseguir un objetivo, una meta. Para más de uno es un sueño salir campeón con esta institución. No se queda uno con lo personal, me quedó con la confianza que me ha dado el grupo, con el apoyo".

Para Vargas, el retraso de las semifinales es algo positivo: "al final de todo uno en las circunstancias tiene que sacar cosas... vamos a aprovechar al máximo, el rival tiene varios partidos de torneo internacional, tendremos más oportunidad de ver y corregir qué alternativas tiene ellos".

Mientras que de Junior señaló con respeto: "es un equipo grande, con jugadores espectaculares, todos han sido campeones, jugadores de Selección. Es un rival que hay que respetarlo, sabemos de todo lo que es. Intentaremos con el trabajo y los días mirar sus virtudes y debilidades".

Vargas comentó que esperan poder volver a jugar en el estadio El Campín; no obstante, espera que la situación del país mejore para que esto pueda darse.