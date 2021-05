"La situación de desabastecimiento de combustible en Cali es crítica"

Diego Mesa, ministro de Minas y Energía, habló en 10AM Hoy Por Hoy de Caracol Radio sobre la problemática de desabastecimiento que se vive en Cali, teniendo en cuenta que por los bloqueos no hay ciertos insumos, tanto de combustible como de alimentos.

"Tenemos unos corredores que se acordaron para que operen hoy, el tema en Cali es absolutamente crítico. Un tercio estaba sin servicio desde ayer. El combustible tiene una cadena logística que es parecido al del alimento, como Corabastos, por así decirlo, por los bloqueos que ha habido en las plantas de Yumbo hacia Cali no se ha podido llevar carrotanques nuevos a la ciudad. Lo que hay de existencia es lo que estaba en los tanques de las estaciones, que generalmente tiene 3 días de inventarios. La situación es crítica", contó.

Explicó también que habrá fuerza pública para proteger los productos al momento de habilitar las vías.

"Estamos coordinando con la fuerza pública para poder garantizar la seguridad del transporte en combustible, sino en las estaciones para evitar lo que está pasando. La buena noticia es que en Buga está despejado, pero toda la fuerza de Cali estaría en la situación para custodiar el alimento. La idea que pedimos es que dejen transitar carro tanques de alimento, combustible y medicamentos para no afectar a la población", explicó.

Por otro lado, mencionó que en Bogotá no hay problema de combustible por las plantas que tiene, mientras que en otras ciudades sí hay desabastecimiento por los bloqueos en carreteras.

"Bogotá tiene 3 fuentes de abastecimientos, no hemos tenido problemas. En Faca hay una planta que estuvo bloqueada, en Puente Aranda y Tocancipá también, entonces ahí no hay problema. Otros departamentos dependen de una planta diferente, incluso con trayectos largos, por lo que en el suroccidente del país puede tener problemas. En Bogotá hay 3 plantas y una es en Puente Aranda, dentro de la ciudad, por lo que no hay problema. Ese el riesgo, que en Facatativá se nutre a Boyacá, por lo que puede haber bloqueos en el camino".