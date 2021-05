"Estamos ante una nueva doctrina de conflicto en Colombia": Alcalde de Cali

Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali, habló en 6AM Hoy Por Hoy de Caracol Radio sobre la violenta noche que se pasó en la ciudad y los problemas que se atraviesan en esta zona del país.

"Estamos bajo un ataque, estamos ante el más vil ataque después del 7 de agosto. Estamos sufriendo desabastecimientos de combustibles, alimentos y medicamentos. No podemos abastecer a la comunidad con los elementos necesarios para vivir. Estamos con jóvenes con justa demanda al Gobierno. Hay un conflicto real de demandas de jóvenes, pero también un ataque vil nocturno que tiene 'operación avispa' en diferentes zonas de la ciudad. Ataque a la fuerza pública, saqueos, violencia...", contó.

Por otro lado, dijo que hay una doctrina de conflico en Colombia y que se están violentando los derechos de las personas

"Estamos ante una nueva doctrina de conflicto en Colombia, doctrina de guerra. Esa nueva doctrina tuvo su primer laboratorio en el 19 de noviembre, todo a fracturar la institucionalidad y el conducto normal a resolver los problemas para violentar los derechos de las personas y violarlos. La pregunta la he hecho a la Fiscalía y al Ejército, no sé quién está detrás, hoy le hago la misma pregunta a organizaciones internacionales. Es una situación de villanía, esto tiene que ser diferenciado de jóvenes que adelantan reclamos y convocan a la sociedad para buscar respuestas a la situación", explicó.

Y agregó, con relación al Gobierno: "La solución es un esfuerzo de todos, no de tirarnos culpas, hay unas convocatorias al Gobierno Nacional. Las primeras respuestas deben ser con una agenda humanitaria, hay que sensibilizar a los sectores para el abastecimiento de Cali. Todos necesitan alimentos y recuperar sus derechos. Quiero hacerle entender a los jóvenes serios e inteligentes de Cali, que en la ciudad se necesitan alimentos, oxígeno y medicamentos".

Mencionó también que no es posible que no haya respuestas sobre las diferentes organizaciones que están detrás de esta violencia, separando a los jóvenes que marchan pacíficamente.

"Para esto necesito respuestas inteligentes, a mí no me digan que no saben quién organiza a los grupos delictivos de motos, a mí no me digan que no saben quién actúa en qué lado si hasta tienen un mapa perimetral de Cali, hay que solucionar este asunto", dijo.

Y finalizó, diciendo que no militarizará la ciudad: "Sería una masacre si a alguien se le ocurriera actuar con una barrera militar contra los jóvenes. Es la gasolina innecesaria para un conflicto que debemos solucionar. Sé que los vecinos se están armando, pero les pido que no es el momento ni la manera para una guerra en Cali".