"No tiene sentido afectar la vacunación por los bloqueos en Colombia"

En entrevista con 6 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, Gustavo Morales, presidente de Acemi habló sobre los retrasos en la vacunación en Colombia.

"Volvieron a subir los índices de vacunación, pero desde el jueves pasado tuvimos afectaciones por los bloqueos", manifestó Morales

El presidente de Acemi también dijo que se encuentran preocupados por las aglomeraciones y que estas aumenten los contagios.

"Lo que sí nos está generando problema son los bloqueos. Quienes están poniendo vacunas, muchos no salieron por temor y temas de seguridad. En Cali se cayó la vacunación en un 70%", dijo.

Morales también hizo un llamado para que no se afecte la vacunación: "Hago un llamado de corazón, no tiene sentido que afectemos la vacunación, así no llegaremos a ningún lado. ¿Para qué dañar lo que con tanto esfuerzo se ha construido?", finalizó