"Sobrevuelo a un país en paro"

Desde el aire podemos ver que la reforma tributaria ha podido sortear varios de los obstáculos de movilidad que se han visto en las vías por cuenta del paro pero podemos observar un gran bloqueo en el Capitolio. Se alcanza a ver un Álvaro Uribe que no deja pasar la reforma tributaria. Intentan moverlo pero no, insiste en que pasa cómo él diga o no pasa nada.

Desde el aire podemos ver cómo están derribando las estatuas de Sebastián Belalcázar y del expresidente Misael Pastrana. Atención que el director del Centro de Memoria Histórica, Darío Acevedo, muy preocupado ya exigió que se les reconozca como víctimas en el sistema transicional para que un herrero les dé reparación integral.

Desde el aire podemos observar que el Ministro de Hacienda está regresando de recorrer barrios de la ciudad pues sus asesores le recomendaron investigar precios de la canasta básica en las tiendas luego de que lo corcharan preguntándole por el precio de los huevos. A pesar de que el ministro hizo una larga investigación de campo, cuando le volvieron a hacer la pregunta contestó que no tiene el valor de la docena de huevos ni de reconocer que la reforma así no sirve.



Lea tambien: Estas cifras nos acercan a niveles de pobreza de la década pasada: DANE

Desde el aire también podemos observar a Gustavo Petro en su casa quien, a pesar de hacer una insistente convocatoria para que la gente asistiera a la jornada de protesta del 28 de abril, no salió a marchar. Además, aunque suele hacerlo cuando pasa en Bogotá, no recriminó los actos autoritarios de sus aliados, los alcaldes de Medellín y Cali. Y cerró la jornada destacando los trinos de la influencer Epa Colombia. Así las cosas parece que Petro lo que aspira es a liderar es el Chichipacto Histórico.

Desde el aire podemos ver varios abusos de miembros de la Policía que al ser interrogados señalaron que actuaron respetando el ordenamiento jurídico colombiano y que cualquier juez reconocerá que se ciñeron perfectamente a las leyes del embudo, papaya puesta papaya partida y el vivo vive del bobo.



Le puede interesar: "Hay inquietudes con la vacuna Sputnik como lo ha habido con otras"

Desde el aire podemos observar a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, que ha dado inicio a la construcción de las nuevas obras de Transmilenio y para ello ha tenido que talar varios árboles, el único que no ha podido talar es el tronco de vaina xenófoba que tiene enraizada en su discurso.

Y desde el aire una vez más vemos aterrizar a César Gaviria del gobierno a la oposición como si nada.

Este fue el reporte desde el aire.