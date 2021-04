Julián Vásquez: “América no tiene una identidad, es un equipo perdido"

Julián Vásquez, exfutbolista del América de Cali, habló con el Carrusel Caracol al término del juego entre 'escarlatas' y 'embajadores'. El antioqueño analizó el partido y se refirió a la falta de identidad táctica que tiene el equipo dirigido por Juan Cruz Real.

Vásquez aseguró que no fue un juego vistoso como suele ser un partido de la magnitud entre América y Millonarios.

"No me gustó el partido. Fue muy lento, no hubo buen juego. Lo que tradicionalmente históricamente han jugado no se vio en la cancha. En el primer tiempo fue superior Millonarios, tuvo para liquidarlo. En el segundo tiempo América equiparó en lo futbolístico, pero a partir de la expulsión de Yesus se montó Millonarios", dijo.

El exfutbolista hizo una diferencia entre el sistema táctico de 'embajadores' y 'escarlatas'.

"A Millonarios se le ve una idea táctica, es un esquema rígido. Mientras que América no tiene una identidad de juego, se basa en las individualidades. No hay un líder que se eche el equipo al hombro. Es casi que a lo que salga, no hay cambios en la parte táctica, ni de posición en los jugadores. Es un América muy perdido", manifestó.

Del mismo modo, Vásquez afirmó que el entrenador americano se equivocó en el planteamiento del partido, empezando por dejar en el banco en el primer tiempo a Yesus Cabrera y Luis Paz.

"Uno como jugador en estas instancias lo que quiere es jugar. Perfectamente un jugador puede jugar miércoles-domingo-miércoles. El entrenador se equivoca y los jugadores también tienen que pedir estar en el terreno", dijo.

Por último, el antioqueño manifestó que la serie no está sellada debido a que no se estableció una amplia diferencia.

"América ha hecho buenos partidos de visitante. Indudablemente Millonarios tiene una ventaja, pero la mínima diferencia hace que la llave no esté cerrada", concluyó.