El Pulso del Fútbol, 19 de abril de 2021

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la liga colombiana y los ocho equipos que disputarán las finales del balompié nacional. Óscar dijo: “Siempre he dicho que nuestra liga es interesante y hasta emociona. Nosotros en vez de estar deleitándonos con Nacional en la última fecha, estábamos pendientes de América y Medellín, que estaban luchando por entrar al octavo lugar”. Sobre el tema César agregó: “El factor arbitral fue fundamental en la última fecha de la liga, yo me equivoqué cuando dije que América no clasificaba, yo lo dije a grito abierto”.

Otro de los temas tuvo que ver con la creación de la Superliga Europea y las consecuencias que traerá este nuevo torneo a sus equipos fundadores y a sus jugadores. Óscar manifestó: “Son muy poderosos los equipos que quieren formar esta Superliga, pero creo que sean más poderosos la UEFA y la FIFA. Esta va a ser una lucha para alquilar balcón”. Por su parte César complementó: “Son 52 futbolistas latinos los que inicialmente se verían afectados por las supuestas sanciones de la UEFA y de la FIFA. Hace mucho tiempo se venia manejando este tema y no solo en Europa, aquí en Sudamérica también”.

