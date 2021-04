Albornoz: “En la Sudamericana no queremos ser un equipo que solo participe"

Omar Albornoz, jugador del Deportes Tolima, habló con El VBar de Caracol Radio luego de la clasificación del equipo a las finales de la Liga Colombiana, así como del complicado grupo que tendrán que afrontar en Copa Sudamericana.

El futbolista de 25 años se refirió al entrenador Hernán Torres, a quien ve como un amigo más.

"Estamos muy contentos con la clasificación. Con el profe Hernán se ha establecido una amistad, lo considero una persona que ha aportado bastante para mi carrera, lo considero como un amigo. Estamos felices con su trabajo", manifestó.

Por otro lado, el jugador se refirió al nivel de la Liga Colombiana y aseguró que ningún equipo llega como favorito a las finales.

"Nos hemos dado cuenta que esta Liga Colombiana ha estado competitiva. Eso ayuda a que nuestra Liga sea más vistosa. Será un gran remate de campeonato, nadie es favorito", dijo.

Albornoz tuvo una lesión a comienzos de marzo que le hizo perderse un buen tramo del campeonato, sin embargo, ya se encuentra volviendo de a poco a las canchas.

"Tuve una lesión que me hizo perder del torneo mes y medio, eso me hizo volver más fuerte. No me siento un jugador titular, las oportunidades hay que aprovecharlas", precisó.

Por último, el futbolista se refirió al papel que tendrá Deportes Tolima en la Copa Sudamericana, en una primera instancia de la fase de grupos en la que se enfrentará a Bragantino de Brasil, Talleres de Córdoba y Emelec de Ecuador.

"Nos tocó un grupo bastante difícil. Tenemos las ganas, queremos clasificar, pero sabemos que no va a ser fácil. Los demás equipos también saben el Deportes Tolima que se van a enfrentar", concluyó