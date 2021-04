Santiago Umba: “Cuando necesito algún consejo acudo a Nairo Quintana”

El ciclista colombiano Santiago Umba habló con El VBar de Caracol Radio luego de iniciar una nueva temporada en su equipo el Androni. Umba aseguró que ha aprendido mucho en cada carrera y tiene buenas sensaciones de cara al futuro. Su próxima competencia será el Tour de los Alpes.

"He hecho cuatro carreras de las cuales he aprendido mucho. Hemos ido mejorando bastante, la última que corrí fue difícil porque tuve muchas caídas y no se pudo hacer mucho", manifestó.

El pedalista de 18 años también se refirió al orgullo que supone competir con grandes corredores en el World Tour.

Le puede interesar:

"Para mí es un orgullo estar al lado de grandes corredores como Egan Bernal, Nairo, Nibali, Pinot. El problema de la ubicación no es por ser joven, es más por el equipo, cuando queremos estar adelante tenemos que trabajar todos en grupo", destacó.

El ciclista habló de su buena relación con Nairo Quintana, con el que suele tener un contacto muy cercano.

"Tengo confianza con él, somos muy amigos. De alguna u otra forma me ayudó para poder estar acá. Cuando necesito un consejo, él con mucho gusto me responde", precisó.

Por último, Santiago Umba dijo que se siente muy cómodo en su actual equipo y que espera pronto ganar una etapa de una carrera.

"Tengo mucha ambición para ganar, pero todo mundo sabe que es un alto nivel y es muy duro poder ganar una etapa o hacerse mostrar. La ambición existe pero sabemos que va a ser muy difícil", concluyó.