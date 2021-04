El Pulso del Fútbol, 12 de abril de 2021

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre el partido entre Águilas Doradas frente a Boyacá Chicó, en el cual el local jugó con siete jugadores. César dijo: “Estamos en una pandemia grave, con alto numero de contagios y aunque en el fútbol colombiano se ha manejado muy bien, suceden casos como el de Águilas, ellos no inscribieron jugadores juveniles y no estoy de acuerdo con los que protestan”. Sobre el tema Óscar agregó: “Me dio tristeza ver a Águilas jugar con siete, pero ese esa es la ley que aprobaron los presidentes en la asamblea de la Dimayor y si se aplazaran todos los partidos por ese motivo, esta liga no terminaría nunca”.

Otro de los temas tuvo que ver con la victoria de Millonarios frente a Santa Fe y si este triunfo fue por suerte y es comparable con el triunfo de Nacional sobre los embajadores hace algunas fechas. Óscar manifestó: “Antes de que los hinchas de Millonarios busquen desquite, los invito a que disfruten del triunfo de si equipo. También pasó lo mismo en la derrota frente a Nacional y algunos dijeron lo mismo en su momento”. Por su parte César complementó: “Cuando Nacional le ganó a Millonarios, algunos colegas y mucha gente dijo que había sido por jerarquía, pero yo no pienso así y creo que ayer con Millonarios fue lo mismo”.

