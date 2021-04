Informativo sobrenatural: las EPS

Varias personas están reportando actividad paranormal en las EPS del país. Según denuncian, se estarían presentando fenómenos extraños sin ninguna explicación como recibir cita con el especialista en la misma semana en la que se solicita. Una persona, que nos ha pedido distorsionar su voz para proteger su identidad, nos da su testimonio

Testimonio: Imagínese que llegué a la EPS y me puse a buscar en la recepción la máquina para coger el turno para que me atendieran y de pronto detrás de mí salió una sombra... era el vigilante que me dijo: "No busque, aquí no tenemos digiturno pero sí suficiente personal en las ventanillas de atención para que no haga fila... siga".



Espeluznante, no hay otro adjetivo para describir estos extraños sucesos en las EPS. En mi poder tengo un video de una cámara de seguridad que registra el momento exacto en el que le autorizan un tratamiento no POS a un paciente sin que hubiera tenido que poner una tutela. Hay que ver el material varias veces y en cámara lenta pero ahí claramente se alcanza a ver cuando autorizan el tratamiento. Nuestro testigo protegido continúa su terrorífico relato...

Testimonio: luego de que me atendieron sin pedir turno o hacer fila yo dije bueno me voy a calmar, puede que sean solo impresiones mías... Volteo a mirar y estaban atendiendo gente a la que se le había olvidado el carné porque con la cédula era suficiente para comprobar la afiliación... nooo, yo quedé petrificado...



Otros cuentan haber ido a reclamar los medicamentos recetados por el personal médico y aseguran haberlos recibido todos sin que les pidieran que volvieran luego o que les salía mejor comprar alguno aparte.

No se pierda en nuestro siguiente episodio... un extraño fenómeno se ha tomado las líneas de atención al cliente de servicios de telefonía celular: nadie le sugiere a los clientes que llaman con problemas de señal que intenten prendiendo y apagando el teléfono.