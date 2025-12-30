Más de 1.200 policías blindan el Huila para un cierre de año seguro

Más de 1.200 uniformados de la Policía Nacional refuerzan la seguridad en Neiva y el Huila durante las festividades de fin de año.

La Policía Nacional en el Huila activó un robusto dispositivo de seguridad para garantizar que el cierre de año transcurra en calma, convivencia y tranquilidad en todo el departamento. Más de 1.200 uniformados de distintas especialidades fueron desplegados de manera estratégica en los municipios huilenses, reforzando los planes de vigilancia, control y prevención.

El operativo incluye la presencia de más de 100 policías de la Seccional de Tránsito y Transporte en los principales ejes viales, quienes, en articulación con la concesión Ruta al Sur y apoyados con herramientas tecnológicas y logísticas, adelantan acciones para prevenir siniestros viales y atender oportunamente cualquier eventualidad en carretera.

Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores a respetar las normas de tránsito, manejar de forma defensiva y realizar pausas activas cada dos horas. Asimismo, se intensificaron los controles en terminales de transporte, verificando el estado mecánico de los vehículos de servicio público y brindando recomendaciones de seguridad vial a pasajeros y conductores.

Ampliar

De manera paralela, la Policía adelanta operativos contra la venta y uso ilegal de pólvora, así como contra la comercialización de licor adulterado o de contrabando. Estas acciones son lideradas por diferentes especialidades, con especial acompañamiento del grupo de Infancia y Adolescencia, mediante visitas a establecimientos y verificación de posibles puntos de venta clandestinos.