Katherine Tapia, de la rudeza del ESMAD a la seguridad del arco de América

Luego de una lúcida participación en la Copa Libertadores femenina por parte del América de Cali, donde lograron el subcampeonato del certamen más importante de Sudamérica, habló en 10AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, la arquera del conjunto ‘escarlata’ Katherine Tapia, donde contó detalles de lo que fue su participación activa en la Policía Nacional, haciendo parte del Escuadrón Móvil Anti Disturbios, y los motivos que la impulsaron a dejar la institución para unirse al fútbol profesional.

Primeramente, Tapia contó la historia de cómo fue su ingreso a la Policía, y el deseo de su familia en que ella se convirtiera en una patrullera de esta institución.

“Entre a la Policía por un deseo familiar, ya que todo querían que me convirtiera en una gran patrullero, ya adentro, me decidí por el ESMAD porque sabía que eran pocas las mujeres que se atrevían a entrar allí”, dijo

La arquera del cuadro ‘escarlata’, siguió contando que a pesar de que nunca recibió el apoyo de su familia, ella realizaba labores domésticas desde pequeña para hacerse de sus implementos deportivos y así poder practicar el fútbol “nunca tuve el apoyo de mi familia, pero yo era rebelde, y hacía trabajos domésticos para conseguir mis cosas y así ellos no me dijeran nada si me iba a jugar”.

Además, añadió que su paso de la Policía al fútbol fue una decisión que pensó demasiado teniendo en cuenta la profesionalización de este deporte en el país por parte de la rama femenina

Yo jugaba con ele quipo masculino de la Policía, y cuando me vieron jugar en Nacional, les pareció sorprendente y me hicieron la propuesta, la verdad lo pensé mucho, sobre todo por la estabilidad económica que te ofrece una entidad como lo es la Policía”, resaltó.

Ante la participación en Copa Libertadores, Tapia manifestó que “el apoyo que recibimos de parte Dimayor y la Federación fue muy poco, ellos nos pidieron resultados para potenciar la liga y ahí los tienen, esperemos que en los próximos días nos den buenas noticias”, puntualizó.

Finalmente, Katherine quien fue la heroína al atajar dos penales ante el Corinthiansque permitieron el pase a la final del torneo, dijo que desde el principio de la copa iban enfocadas con el objetivo de conseguir el galardón, y destacó el liderazgo de su entrenador Andrés Usme y de la capitana Catalina Usme.