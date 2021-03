El Pulso del Fútbol, 25 de marzo de 2021

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre el triunfo del Medellín sobre el América y el comienzo de la definición en la liga colombiana. César dijo: “La derrota del América lo dejó muy mal parado, los equipos que tienen 24 puntos, creo que no tendrán problema para clasificar. Quedaría un cupo para los escarlatas, Millonarios y Jaguares”. Sobre el tema Óscar agregó: “Ayer me sorprendió el triunfo de Turquía, pero no la victoria del Medellín ante el América. Ganó la experiencia del “Bolillo”. La tabla sigue presentando cambios importantes y las posiciones se mueven con cada juego”.

Otro de los temas tuvo que ver con la agresión de Frank Fabra a su compañero de Boca Juniors Carlos Izquierdoz y si eso afecta su posible convocatoria a la Selección Colombia. Óscar manifestó: “Conozco a Frank desde que jugó en el Cali y creo que no es necesario que haga lo que hizo con su compañero en el partido pasado. Creo que Russo debe aconsejarlo”. Por su parte César complementó: “Yo no creo que por lo que sucedió con Fabra e Izquierdoz, no pueda ser convocado a la Selección Colombia. Son cosas que pasan en una cancha, por supuesto que son censurables, pero tampoco es para tomar esa decisión”.

