El Pulso del Fútbol, 24 de marzo de 2021

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron nuevamente sobre el trabajo que está realizando Reinaldo Rueda como entrenador de la Selección Colombia. Óscar dijo: “Yo no necesito hablar con Reinaldo, como no lo tuve que hacer con Queiroz y Pékerman. Quiero saber que está haciendo Rueda, no sé nada diferente a que se fue a vivir a Barranquilla”. Sobre el tema César agregó: “Hoy el técnico de España Luis Enrique dijo que le dedican muchas horas a la elaboración de la lista de convocados. No es un tema como lo hacemos nosotros, los entrenadores están todos los días mirando videos y trabajando”.

Otro de los temas tuvo que ver con el correo de un oyente, el cual preguntaba por el mejor cobrador de tiros libres y el mejor pasador entre James Rodríguez, Juan Fernando Quintero y Edwin Cardona. César manifestó: “El mejor cobrador de tiros libres entre Edwin Cardona, James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, para mí es este último y el mejor pasador considero que es Cardona”. Por su parte Óscar complementó: “Estoy de acuerdo con César en lo de Quintero como mejor cobrador, aunque reconozco que Cardona se ha superado muchísimo y ha hecho muchos goles de tiro libre. Y como pasador me quedo con James Rodríguez”.

