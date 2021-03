Edwin Cardona y una dolorosa confesión sobre su subida de peso

La realidad de Edwin Cardona está en ascenso positivo, si bien el colombiano actualmente se está recuperando de un desgarro en el isquiotibial izquierdo, el jugador de Boca Juniors ha sido clave en el equipo de Russo desde su regreso.

No obstante, llegar al punto en el que está actualmente no fue fácil. En entrevista con Chris Mendez, pastor de la iglesia Hillsong en Buenos Aires, Edwin Cardona confesó el doloroso momento que pasó cuando no fue convocado al Mundial de Rusia 2018.

Para el colombiano, esta situación ha sido la más difícil que ha afrontado en su vida, incluso, reveló que se llegó a subir hasta siete kilos por el golpe anímico que significó el no ir a la Copa del Mundo con la Selección Colombia.

Le puede interesar:

“Lo que pasó en el mundial fue lo más duro que me ha pasado en la vida, confié en personas que consideraba importantes”, confesó.

Cardona contó que cuando recibió la llamada de que no estaría en la lista de convocados, “sintió un vacío en el corazón”, pero se tuvo que hacer el fuerte con su familia.

“De pronto recibí la llamada de que no iba a ir al Mundial, un sábado, nunca se me va a olvidar. Iba saliendo con mis hijos de Medellín, iba manejando, recibí la llamada, el carro se fue manejando solo, sentí un vacío en mi corazón, llegué a la casa y me hice el fuerte con mi familia”, dijo.

Pero el peor momento sucedió con la Copa del Mundo en juego, para Cardona, ver el primer partido de la Selección Colombia fue un golpe que terminó en la subida de peso por la que tanto ha sido criticado durante años.

“Cuando vi el primer partido del Mundial, ahí mi vida dio un giro, yo dije “qué pasó, por qué Señor me pasa esto”. Subí como siete kilos, cuando llegué a Boca, yo no quería saber nada de jugar, no quería escuchar de nada ni que me hablaran de Dios, me aislé y pensé solamente en mí”, reveló.

No obstante, Cardona confesó que esa situación lo ayudó finalmente para aprender y mejorar, tanto profesionalmente como de manera personal.

“Estaba enfocado en lo que me había pasado, entré en una burbuja que, al final, me ayudó, porque tenía que pensar qué quería para mi vida. Fue duro, pero me ayudó, porque de lo malo se aprende”, añadió.