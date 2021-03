El Pulso del Fútbol, 16 de marzo de 2021

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la petición del IDRD de que se le otorgue un partido de la Selección Colombia en la Copa América a Bogotá. César dijo: “Es muy posible que hoy la Conmebol decida darle un partido de la Selección Colombia a Bogotá para la Copa América. Hubo favoritismos, Barranquilla recibió dos juegos de la Selección Colombia en la Copa América, por encima de Cali, Medellín y Bogotá”. Sobre el tema Óscar agregó: “La Federación brincó porque protestó la prensa y protesto la gente, pero Jesurún estaba tranquilo, como si Bogotá no existiera o como si la capital no mereciera un partido de la Selección Colombia”.

Le puede interesar también: Este martes se sabrá si la Selección Colombia jugará o no en Bogotá

Otro de los temas tuvo que ver con las obligaciones que debe tener la Selección Colombia para la próxima Copa América y para las Eliminatorias al Mundial de Qatar 2022. Óscar manifestó: “Yo no he dicho que tenemos que ser campeones de la Copa América, es local y debe llegar a la final. Y sin importar el técnico que esté, tiene que clasificarnos al Mundial de Qatar”. Por su parte César complementó: “O sea que según su argumento, la final tiene que ser entre Colombia y Argentina que también es local ¿Y dónde deja a Brasil y Uruguay? ¿Ellos no juegan?”.

Le puede interesar también: Conmebol: "Con o sin público la Copa América se juega"

No olvide escuchar el audio del programa.