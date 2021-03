¿Qué hacer para que la reconstrucción de Providencia avance con éxito?

En Hora 20 un debate para analizar a fondo qué ha pasado con la reconstrucción de Providencia 100 días después del paso del huracán Iota por el archipiélago; un debate sobre las promesas del gobierno; los incumplimientos y los tiempos en adelante. También una mirada sobre los posibles cambios en la vicepresidencia; de su factor político, de cómo juegan los partidos y de la ley de cuotas.

Hace 102 días el paso del huracán Iota de categoría cinco por las islas de Providencia y Santa Catalina, dejó una afectación del 99 por ciento en la infraestructura; una persona muerta; 2.186 familias afectadas e inmensos retos en materia de gestión, financiación y administración pública con el fin de lograr levantar de nuevo el archipiélago, reconstruirlo, reconformar el tejido social y atraer de nuevo el turismo, principal actividad económica de las dos islas.

Ante la emergencia y la crisis generada, el gobierno nacional desplegó todo un dispositivo y un sinnúmero de funcionarios para viajar a la isla y atender lo que estaba ocurriendo. En estos 102 días el presidente ha viajado unas 7 veces; la directora del Departamento de Prosperidad Social se fue a vivir a Providencia y se han realizado unas 25 rondas de conversación y trabajo con las comunidades para trabajar en las formas de ejecución, los mecanismos y los tiempos necesarios para desarrollar la reconstrucción. Por lo tanto, a partir del 1 de enero empezó a contar el cronómetro de los 100 días, tiempo que estipuló el gobierno para la reconstrucción y asegurar que para el 10 de abril tanto Providencia como Santa Catalina tendrían 1.266 viviendas intervenidas; 70 de los 205 comercios y 102 de los 167 espacios turísticos.

No obstante, la Contraloría publicó este fin de semana un informe que da cuenta de cómo va la reconstrucción y de los retrasos. Aseguran que no se ha iniciado la construcción de las 1.134 viviendas; pues solamente se tienen 47 lotes con demoliciones; de las 877 casas dispuestas para reconstrucción, solo se han intervenido 215, es decir, solo un 25 por ciento. El informe también apunta que el gobierno hasta el momento ha destinado unos $259 mil millones de pesos e insiste en adelantar en el saneamiento en la titularidad de las propiedades, pues hasta antes de la emergencia, en el 90 por ciento no existía titularidad en las viviendas

Qué dicen los panelistas

Isabel Cristina Jaramillo, abogada, profesora universitaria y columnista, señaló que apostar por 100 días de reconstrucción puede ser improvisador, pero que al menos hablaba de la importancia que se le estaba dando a ese territorio, "estamos en improvisación de promesas; pero también hay realidad de funcionarios que están allá y escuchan a la comunidad", además, dijo que para el éxito de la reconstrucción es importante entender el papel de las consultas previas, un mecanismo con 15 años de existencia, "el cual ha sido demorado por asuntos como la diversidad étnica, la voluntad política y las empresas que quieren evitar el requisito."

En cuanto a la posible salida de la vicepresidenta del cargo, dijo que el enfoque de género es importante en momentos en los que se debate el incumplimiento del gobierno en la paridad; "es interesante que un presidente que se ha comprometido con paridad y que con un decreto dice que tendrá paridad y no ley de cuotas; él se pone esa misma meta, ese mismo gobierno incurre en los mismos errores de gobiernos anteriores."

Para Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, el país debe buscar herramientas que sean más ágiles para poder atender a las mismas comunidades, pues advierte que estamos a 130 días de una nueva temporada de huracanes y no se sabe cuál es el riesgo para la zona, "tenemos que aprovechar el tiempo poquito para fortalecer la capacidad e infraestructura del archipiélago", concluyó.

Celebró el anuncio del presidente en dejar en manos de una mujer la vicepresidencia en caso de que Martha Lucía Ramírez se retire del cargo. Además, comentó que quien la reemplace será importante para continuar proyectos que ha sacado Ramírez en materia de mujeres rurales y el pacto por el crecimiento.

Juan Carlos Flórez, historiador y exconcejal de Bogotá, aseguró que las cosas en Providencia están pierna arriba, pues cree que el Estado cada vez es más ineficaz a la hora de contratar; tiene procedimientos engorrosos y que la eficacia se ha perdido en casi todos los frentes, algo que cree deslegitima al Estado. Advirtió que hay grandes retos en materia de tradiciones culturales; titulación; el cambio climático que intensificará los huracanes y terminó diciendo que esto se suma a un descontento en el que hay casi una sensación de olvido similar al del Chocó.

Frente a la salida de la vicepresidencia para buscar rumbo en la carrera presidencial, dijo que cargará con un INRI, el de la investigación por "Memo fantasma", por lo tanto, cree que no la tendrá fácil. En cuanto al asunto de género, dijo que los hombres llevan 4 mil años en el poder y hay muchos referentes en los cuales inspirarse, proceso en el que asegura que las mujeres solo han desarrollado desde el último siglo con una presencia en la figura pública muy difícil.

Luis Felipe Henao, abogado, exministro de Vivienda y columnista, apuntó que se debe aprender de las buenas experiencias en reconstrucción como lo ocurrido en Salgar, y de las malas como lo que se hizo con Gramalote. Agregó que al parecer este gobierno tenía gran desconocimiento y que, por lo tanto, se ha ido convirtiendo en un gobierno de titulares y no de ejecución. También resaltó que hay retos importantes como los de las consultas previas y el abandono histórico del archipiélago.

Por último, manifestó que el gobierno ha venido incumpliendo la promesa de campaña de tener un gabinete paritario y aseguró que la renovación de la mujer en la política es importante, por eso "más que una pelea de partidos es un asunto de género."