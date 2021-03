Macnelly Torres: “Estoy contemplando retirarme”

Macnelly Torres, en dialogó con El VBar de Caracol Radio, habló sobre el tweet que publicó el sábado al término del encuentro entre Patriotas y Junior, donde criticó fuertemente el estado de la cancha del estadio La Independencia de Tunja. Además, habló acerca de su presente y futuro en el fútbol.

El exfutbolista de la Selección Colombia, fue drástico al dar su opinión respecto a algunas canchas del país, haciendo hincapié en el estadio La Independencia de la capital boyacense; sin embargo, rescató el buen trabajo que se ha venido haciendo en los últimos años en otros terrenos de juego.

Le puede interesar:

“Alboroté un poco las redes sociales con el trino, pero la verdad es que la cancha está en muy malas condiciones, estas son cosas que no deberían pasar en estos tiempos. En Colombia hay que reconocer que en un alto porcentaje de las canchas ha mejorado muchísimo, pero lo de Tunja es impresentable y no es de ahora, es una cancha que muy pocas veces ha estado en buenas condiciones y esto le resta al fútbol”.

Además, dio detalles técnicos de los cuales se pudo percatar durante la transmisión del partido que lo llevaron a tomar la decisión de expresar su opinión por medio de Twitter.

“Los guayos de los jugadores ni se veían. Viera, con la capacidad de saque que tiene, no le pasaba de media cancha. El fútbol se vuelve lento cuando la pelota va en el aire y no pica sino que queda dormida. Por eso me tomé el atrevimiento de trinar sobre la cancha y no lo hice con mala intención”, expresó el barranquillero.

Lea también:

Macnelly también aprovechó para hablar de su presente y futuro en el fútbol, ya que se encuentra sin equipo luego de su último paso por Alianza Petrolera el año pasado.

“Ahora estoy dedicado a ver los partidos del fútbol colombiano. No he tomado la decisión de dejar el fútbol del todo pero es algo que estoy analizando. Sí he contemplado la posibilidad, porque siento que para el momento actual del fútbol es muy difícil continuar”, destacó el jugador de 36 años.

A Macnelly le preguntaron por su opinión respecto a que algunos equipos en su intento de igualar a los grandes, dejaban el césped alto o agrandaban las medidas de la cancha. Ante esto, el futbolista fue concreto en decir, “Eso puede tener un efecto positivo para los equipos que lo hacen, pero negativo para el fútbol”.

Por último, Macnelly confesó que ha estado pensando la opción de ser panelista en los medios de comunicación, pero que su actividad como futbolista lo obliga a replantearlo, “Muchas veces se dicen cosas que no caen bien y entrar a hablar de colegas estando activo, es lo que me pone a pensar”.