Los motivos por los que salió Álvaro Rius del América de Cali

Álvaro Rius abandonó la dirección deportiva del América de Cali luego de conseguir el bicampeonato entre el 2019 y el 2020. El español habló en el VBar de Caracol Radio sobre los motivos que lo llevaron a tomar la decisión y algunas falencias del fútbol colombiano.

Rius aseguró que no sintió cómodo con que lo dejaran por fuera del proyecto de divisiones menores que será liderado por Andrés Usme, "Se juntaron dos motivos para dejar al América, uno personal y otro fue que me llamaron a que no iba a ser parte de las divisiones inferiores".

Sobre el nivel del fútbol colombiano, criticó la estructura en el fútbol base asegurando que Colombia está "muy por detrás" de cualquier país, "lo primero que necesita Colombia es la Primera C y con el tiempo, una Categoría D para la formación de buenos jugadores".