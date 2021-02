¿Cómo avanza la vacunación contra la COVID-19 en el mundo?

En Hora 20 un recorrido por el mundo de la mano de los periodistas para conocer cómo avanza la vacunación contra la COVID-19 en Estados Unidos, México, Chile y Francia. Se habló de los planes de vacunación, de la eficiencia del sistema; de los obstáculos que se han evidenciado, así como de las metas que tienen proyectadas los gobiernos para tener a su población inmunizada.

El 8 de diciembre del 2020 se convirtió en un punto de inflexión en medio de la coyuntura del coronavirus, pues ese día fue aplicada la primera vacuna contra la COVID-19 a Margaret Keenan, una mujer de 91 años en el Reino Unido. A partir de ese momento y hasta ahora ya son más de 81 los países que han puesto en marcha la vacunación; alcanzando así en el mundo unos 130 millones de personas vacunadas al menos con la primera dosis; Asia es el continente con más registro: tiene 65 millones; seguido por Norte América con 45 y por Europa con 39 millones; además, se estima que son 17 lo países con más de 1 millón de vacunados. Esto representa un gran avance para el mundo, pues hace varias semanas los vacunados superaron a los contagiados, que hoy en día son 107 millones y 2,3 millones de muertes.

No obstante, los grandes avances no se traducen en una distribución equitativa, pronta producción y planes de vacunación con cumplimiento del 100 por ciento. Por lo tanto, una de las principales preocupaciones es el papel de los países ricos, The Economist calculaba que cerca de la mitad del suministro de vacunas se está quedando en solo el 15 por ciento de la población. Otro estudio, el de del Economist Intelligence Unit apuntaba que la vacunación será una disputa entre ricos y pobres, pues se espera que los países de renta alta terminen su vacunación a finales de este año; los de renta media a mediados del 2022 y los de renta baja a finales del mismo año. Mientras que los más pobres en Asia, África y América tendrán que esperar hasta el 2023.

Se espera que la producción para este 2021 sea de 7.900 millones de dosis, con una capacidad de expansión de 4.300 millones más; hoy son siete las vacunas que más se aplican, siendo la de Pfizer la que tiene más presencia, pues está en 57 países.

Lo que dicen los panelistas

Gabriela Warkentin, directora de “Así las cosas” de W Radio México, explicó que 728 mil vacunas se han puesto en un país de 126 millones de personas, “es una cantidad realmente pequeña; es menos del 0.26 % de la población que ha recibido la vacunación”, afirmó. En cuanto a las causas de la demora, teniendo en cuenta que fueron uno de los primeros países en adelantar negociaciones, señaló que al parecer la forma en como se negociaron los contratos dejaron en el limbo la entrega de las vacunas “se apostó a que precontratos iban a permitir que llegaran las vacunas.”

Frente al funcionamiento del sistema, dijo que todo estaba en manos del servicio público y que la vacunación se estaba haciendo desde los centros hospitalarios del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Agregó que no es mucha la gente que no se quiere vacunar, “el sistema de vacunación a funcionado muy bien desde hace décadas y hay cierta tradición”, concluyó. Por último, dijo que la pandemia mostró fragilidad del sistema multilateral y que hay un enfoque en el que cada cual debe resolver los asuntos como quiera.

Diana Castrillón, corresponsal en Washington de Caracol Radio, comentó que con la segunda ola de vacunación el gobierno espera abrir lo grupos prioritarios y empezar con personas como maestros u otras profesiones. Además, advirtió que la llegada de los 200 millones de dosis se da en momentos en los que California tuvo que cerrar cinco centros de vacunación hasta la próxima semana por cuenta de la escasez de la vacuna. Frente al manejo de la vacunación, comentó que esta depende de cada estado pero que las cantidades son distribuidas de acuerdo con el tamaño de la población.

En cuanto a los asuntos multilaterales, comentó que en Estados Unidos hay una mirada diferente pues se buscará apoyo a América Latina, así como vacunación a los más latinos indocumentados.

Mauricio Hoffmann, conductor de Programas Informativos en ADN Radio Chile, explicó que uno de los motivos del éxito de la vacunación en su país ha sido un proceso de anticipación del gobierno central en el que se iniciaron negociaciones desde mayo con algunos laboratorios. También contó que esperan el próximo lunes tener al 10 por ciento de la población vacunada y que hacia el mes de abril se empezaría a ver una reducción en los contagios. Frente a las personas que no se quieren vacunar, señaló que hace algunos meses las encuestas mostraban que un tercio de la población era reticente, mientras que ahora no se conoce de un solo caso de alguien que no se quiera vacunar.

También alertó sobre el turismo de vacuna, pues dijo que el gobierno está en guerra en contra de que las personas solo vayan al país a vacunarse.

Amanda Sánchez, corresponsal en París de Caracol Radio, apuntó que el problema en general en Europa es que no hay capacidad industrial para producir la vacuna en masa y cumplir con el plan inicial, mientras que señaló que, en Francia, se han dado trabas burocráticas y eso ha llevado a que sea lento. Agregó que desde la Comisión Europea se ha sostenido que la ciencia le ganó a la industria, pues creen que se subestimó la capacidad para producir la vacuna.

En cuanto al sistema dijo que se está evaluando avanzar en la primera dosis y que no se aplique una segunda a quienes ya se contagiaron, por lo que se puede dar un cambio en el programa de vacunación. En cuanto a los desencuentros con las alcaldías, señaló que esto tiene mucho que ver con el tema electoral, y sanitario.