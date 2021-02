MinDefensa: "Para evitar atentados, Cuba debe extraditar a jefes del ELN"

Diego Molano, ministro de Defensa, habló en 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio sobre la carta que entregó el embajador de Cuba en Colombia sobre un supuesto atentado del ELN en Bogotá.

"Yo puedo confirmar que el Gobierno recibió la carta por parte del embajador de Cuba. En esta se señala que, con información que no está validada, habría un presunto atentando a Bogotá. El ELN ha sido grupo narcoterrorista, está en las listas de EE.UU. y Unión Europea. No hay nada nuevo en eso. Ellos cometieron el atentado en la General Santander, por eso el Gobierno Colombiano los ha combatido y ha buscado desmantelarlos", dijo.

Por otro lado, el ministro de Defensa mencionó que si Cuba extradita a los altos mandos del ELN que están en ese país, se evitarían atentados.

"Para saber si es verdad la información, Cuba debe extraditar a los jefes de mando. La mejor forma de prevenir que no hayan atentados, es que Cuba los extradite. No hay ninguna información adicional, es una afirmación general y no validada en esa carta. Previamente, en todos los organismos de inteligencia, cualquier información es valorda y hay mecanismos de despliegue contra el ELN", contó.

Finalmente, Molano pidió tranquilidad y explicó desde donde estarían dando las órdenes los cabecillas del ELN.

"La información que tenemos es que los del mando están en Cuba, no Venezuela. Cuando cayó el cabecilla 'Uriel' en Chocó, tuvo información para prevenir ataques. Por eso el Gobierno está en protección de la ciudadanía. Cualquier persona del grupo ELN estará entre los más buscados y son de los más peligrosos. Pueden tener la tranquilidad los colombianos y bogotanos porque es un Gobierno que está actuando", finalizó.