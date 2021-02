"Cuba o el ELN no están diciendo la verdad por carta de atentado en Bogotá"

Miguel Ceballos, Alto Comisionado para la Paz, habló en 6AM Hoy Por Hoy de Caracol Radio sobre la carta que entregó el embajador de Cuba en Colombia sobre un supuesto atentado del ELN en Bogotá.

"Ayer, junto con MinDefensa, el presidente Duque pidió que nos dirigiéramos al país enviando un mensaje claro. Todos los organismos de seguridad del país trabajamos para proteger la seguridad de los colombianos. Yo recorro las regiones del país y ha mejorado la presencia de la fuerza publica. Cobardemente de los grupos armados no se enfrentan con la fuerza publica, sino con lideres sociales. La fuerza pública estará en Bogota cuidando los colombianos. Todas las capacidades están preparadas para prevenir y contrarrestar cualquier atentado. Todos los colombianos deben estar alertas a denunciar cualquier acto sospechoso", contó.

También, Ceballos explicó que no era posible que el embajador entregara la carta y no explicara esa información delicada.

"Ponce, embajador de Cuba en Colombia, entregó la carta a Cancilleria y allí hicieron consultaron de la veracidad y respondieron como está en la carta. Él tiene la obligación en ampliar esa denuncia y la fuente. En Cuba, el ELN no tenia conocimiento. En la Habana está el comandante máximo del ELN y si él no sabe de las operaciones en Colombia, es porque alguien no está diciendo la verdad. Si ellos saben que hay un atentado, que lo digan, sino dan razón de una división allí. Alguien debe hacerse responsable de la verdad de esta delicada denuncia", dijo.

Finalmente, siguió pidiendo explicaciones al Gobierno de Cuba y al ELN por esta carta, pues menciona "que alguien no está diciendo la verdad".

"Preocupa porque el embajador da esta delicada denuncia pero solo alertó, no profundizó. Es importante que este país conozca cuál es el origen de esa información. El Gobierno no sabía del ataque hasta la advertencia de la carta. Es una gran responsabilidad de él y su gobierno para explicar por qué y cómo lo sabía", finalizó.