El Pulso del Fútbol, 01 de febrero de 2021

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la filtración del contrato de Lionel Messi con el Barcelona y los diferentes temas de debate que ha generado la cifra de ese acuerdo. César dijo: "Tremendo alboroto se armó por la revelación del diario El Mundo, del contrato de Messi. Hasta el punto, que el Barcelona anunció una demanda en contra del medio. Esto demuestra que los grandes contratos tienen cláusulas de confidencialidad inquebrantables". Sobre el tema Óscar agregó: "La culpa no la tienen ni el empresario, ni Messi, ellos pidieron y el Barcelona pagó. No sé por qué usted y yo, no estamos jugando fútbol, en lugar de estar haciendo El Pulso".

Otro de los temas tuvo que ver con el correo de un oyente, el cual preguntó si Miguel Ángel Borja puede ser convocado a la Selección Colombia, por su labor actual en el Junior. César manifestó: "No sé si Rueda lo tenga en cuenta, lo cierto es que ya lo tuvo en Nacional y fue su figura en el título de la Copa Libertadores. No es fácil que esté en la convocatoria, porque hay otros delanteros". Por su parte Óscar complementó: "Estoy de acuerdo en algunas cosas, pero hoy en la titular de Rueda tiene que estar Luis Fernando Muriel por su buen momento, los demás que hagan cola".

