El adoptable de la semana es Nube, tiene 2 años y es una adopción especial, es supremamente hermosa y amorosa con los humanos, pero algo territorial con perros y gatos, es ideal para un hogar que no tengan más mascotas. Ya lleva 5 meses en la fundación Second Cances y aun no encuentra su hogar ideal. Se entrega esterilizada. Info al: 322 8313139.