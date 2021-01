¿Qué papel van a jugar las coaliciones de cara a las elecciones del 2022?

En Hora 20 un debate para analizar las posibilidades de la centroizquierda de cara a las elecciones del 2022; de las candidaturas; de los que suman; de los que restan y de cómo crear una agenda con un mismo propósito. También un debate sobre lo último del plan de vacunación y el papel que podría jugar la tutela como un mecanismo para acceder a la vacuna. Por último, una mirada a los cambios en el ahora partido “Comunes”, antes “Farc”; de la conveniencia de los cambios y de la ruta hacia las elecciones del 2022.

Ni los 2 millones de contagios, ni las 50 mil muertes, ni la compleja situación económica han sido una excusa para que políticos, partidos y movimientos empiecen a calentar motores para las elecciones del 2022. Reuniones, entrevistas, almuerzos y desayunos han sido los escenarios de los últimos días y meses en los que se discute cuál será el futuro de las distintas candidaturas, alianzas y coaliciones de cara al 2022.

Si bien la historia electoral de Colombia ha estado marcada por las divisiones entre líderes, partidos y movimientos, desde Gaitán hasta Galán, las elecciones del 2022 pintarían como unos comicios en los que las coaliciones parecen sobresalir. Por un lado, están las reuniones de la derecha y la centroderecha que se llevaron a cabo a finales del año pasado entre el expresidente Uribe y líderes políticos regionales como los Char o la exgobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.

No obstante, por estos días empieza a sonar las coaliciones de la centroizquierda, de las reuniones de varios líderes políticos y de las figuras que empiezan a sonar para una eventual consulta que busque un candidato que represente estas corrientes; esa opción comprende desde el excandidato presidencial Sergio Fajardo, verdes como Antonio Sanguino; liberales Juan Manuel Galán, Humberto de la Calle hasta el senador que nos acompaña esta noche, Roy Barreras. Esto tal como lo contó la semana pasada la representante por la Alianza Verde, Juanita Goebertus en este mismo espacio. Esta opción que también podría estar acompañada por los LSD “Liberales socialdemócratas” o la sonada y eventual candidatura del hoy rector de la Universidad de los Andes y exministro, Alejandro Gaviria, podrían completar la gran coalición. No obstante, esta llamada centroizquierda no estaría contemplando una alianza con Gustavo Petro, una de las figuras que más votos podría mover en 2022.

Lo que dicen los panelistas

Roy Barreras, senador de la República, apuntó que hoy nadie gana solo y que es indispensable hacer coaliciones, pues reiteró que la crisis de los partidos es evidente y que, tanto en partidos de derecha como el Centro Democrático, o como el Polo en la izquierda tienen problemas de operatividad.

En cuanto al cambio de nombre de las Farc como partido político, apuntó que era algo necesario y que incluso es una decisión tardía; además dijo que ese cambio significa que Rodrigo Londoño se figura como un democratizador que ha sacado adelante la propuesta del cambio de nombre del partido.

Para Poly Martínez, periodista, columnista y corresponsal del diario ABC, una coalición de centroizquierda es vista con buenos ojos en la medida que se propongan cosas nuevas al país, pues cree que esta orilla política se está quedando relegada, mientras que considera que la derecha se le facilita al tener un jefe único en el que hay un único mensaje el cual va quedando en la sociedad. Agregó que hoy no hay ningún candidato que inspire a alguien o que tenga una oferta clara sobre el país.

Frente al plan de vacunación en el país, sostuvo que este elemento debe aglutinar y no seguir polarizando tal como está ocurriendo; pero que, en lo referente a los contratos y la confidencialidad, es algo que está ocurriendo en otros países.

Angelika Rettberg, politóloga, profesora del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes, apuntó que hay evidencia de que se pueda consolidar una opción de centroizquierda para las elecciones del 22, pero cree que el mensaje no es claro, no se sabe quién lidera y no hay una propuesta particular para saber cómo se va a sortear la pandemia y sus efectos. También dijo que ve difícil que esta opción se imponga frene a los extremos que buscan polarizar.

En cuanto a “Comunes”, el nuevo nombre del partido Farc, aseguró que puede ser una forma de enmendar un error histórico; añadió que este cambio puede facilitar las alianzas con otros sectores de la izquierda.

Para Rodrigo Uprimny, abogado, investigador de DeJusticia y columnista, profesor universitario, hay una paradoja entre la centroizquierda y la centroderecha, pues basado en varias encuestas dice que el candidato del centro que se alíe con cualquier sector tiene gran posibilidad de ganar “un candidato de centroderecha puede ganarle a la izquierda; y un candidato de centroizquierda le puede ganar a la derecha”, pero dijo que para lograr que se dé esa coalición, es necesario mucha grandeza, dejar los protagonismos y la polarización.

Frente a la vacuna y a la acción de tutela, sostuvo que la reunión entre el presidente Duque y las altas Cortes puede ser un problema, así como el hecho que la corte haya aceptado reunirse con el presidente. Agregó que la mejor forma de proteger el plan de vacunación contra la tutela puede ser tener claridades, que se cumplan las etapas y que se dé transparencia por parte del gobierno.

Para Ciro Ramírez, senador de la República, la persona que logre ubicarse en el centro; sintonice con la coyuntura del 2022 y el que se aleje de los extremos, sería el candidato que más opciones tiene de ganar la presidencia. Agregó que, ante la crisis de partidos, las coaliciones son muy importantes, y que más que el partido político es ver en qué parte del espectro político se ubica esa persona.

En cuanto a la reunión del presidente Duque y la Corte Constitucional, sostuvo que si el encuentro era para bloquear eso no es colaboración armónica; pero que lo que se conoce hasta el momento es una reunión para exponer el plan de vacunación y no para bloquear.