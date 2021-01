El Pulso del Fútbol, 26 de enero de 2021

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre una nueva derrota de Atlético Nacional y los rumores que se han generado sobre la continuidad de Alexandre Guimaraes. Óscar dijo: "Nacional sigue dando ventajas y que no crea oportunidades. Queda claro que la afición verde quiere resultados y no aceptará ningún tipo de procesos. A Nacional llegó con información del equipo y no como cuando llegó al América". Sobre el tema César agregó: "No creo que uno pueda decir con solo tres partidos, que Guimaraes va a fracasar. Hay que darle por lo menos 5 o 6 partidos. Estoy seguro que si uno tiene buenos jugadores, no va a tratar de replegarse y contragolpear".

Le puede interesar también: Falcao y Córdoba, colombianos destacados en la UEFA

Otro de los temas tuvo que ver con Luis Fernando Muriel y el buen momento que vive el delantero colombiano con el Atalanta. Óscar manifestó: "No solo lo digo yo, eso lo dicen los principales periódicos de Italia, Muriel está de moda en la televisión y radio de ese país. Hoy es el mejor jugador colombiano en el exterior". Por su parte César complementó: "Yo creo que los dos jugadores que marcan la tendencia en Europa son Erling Haaland y Luis Fernando Muriel, se puede meter a Bruno Fernandes también. Pero Haaland y Muriel son los que marcan la parada en este momento".

Le puede interesar también: "Julio Roberto era un santafereño que quería ayudar al equipo como nadie"

No olvide escuchar el audio del programa.