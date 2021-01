Mi Banda Sonora con Juliana Salazar

Desde muy niña, Juliana Salazar tuvo una pasión por el fútbol y la música. Aseguró que en casa siempre la apoyaron para subirse a cualquier tarima, pues entendían que su vocación era la habilidad de comunicar.

Gracias a su profesor Martín Alonso Henao, quien estaba en el programa de Todelar "Panorama del deporte", Juliana entró como comentarista a los medios de comunicación.

En Mi Banda Sonora, la periodista comentó que el machismo estaba muy marcado en la sección de deportes. Muchos no comprendían que una mujer fuera capaz de hablar de fútbol. Sin embargo, ella quiso combatir los estigmas a partir de la preparación y el estudio.

“La vida se trata de prepararse para salir y luchar por los sueños sin medir distancias”, afirmó.

Actualmente, es una de las periodistas deportivas más importantes del país y un referente para las mujeres que también buscan ser comentaristas de fútbol.

A través de música colombiana e internacional. Juliana compartió su historia de vida. Conozca aquí su lista musical:

Amo - Los Hermanos Uribe

Pase lo que pase - El Trío Cumanday

Canción de las Simples Cosas - Juan Fernando Velasco

La Incondicional - Luis Miguel

Sin medir distancias - Diomedes Díaz

Because of you - Kelly Clarkson

Nuestro Juramento - Julio Jaramillo

Las Acacias - Dueto de Antaño

Gloryland - Canción Mundial USA 94

Un beso y una flor - Nino Bravo

Te mando flores – Fonseca

Ingenuidad – Maía

Sombras - Javier Solis