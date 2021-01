Mi Banda Sonora con Álvaro Gómez Zafra

Álvaro Gómez Zafra es una de las voces más talentosas del país. Es imitador y voz institucional de Caracol Radio con más de 30 años de carrera profesional.

Nació en Barrancabermeja y vivió en Bucaramanga. Desde muy niño, soñó con pertenecer a los medios de comunicación. En varias ocasiones le cerraron las puertas, pero encontró la oportunidad de trabajar en Ocaña.

"Me esfuerzo por imitar, no por caricaturizar. Y me exijo para ser lo más parecido a los personajes originales", asegura.

A través de canciones, conocimos las historias de vida del locutor e imitador Álvaro Gómez Zafra. Conozca aquí su lista musical:

Esperanzas – Los Pecos

Maria Antonia - Silva y Villalba

Café y petróleo - Ana y Jaime

De qué callada manera - Sonora Ponceña

De oro - Familia André

El amor de mi vida - Camilo Sesto

Nothing’s gonna change my love for you - Glenn Medeiros

Las morochitas - Binomio de oro

Cómo han pasado los años - Rocío Dúrcal

Día tras día – Andrés Cepeda

Just once - Quincy Jones

De rodillas - Binomio de oro

Making Love Out of Nothing At All - Air Supply