Jaramillo: "Nos dijeron que no éramos candidatos y terminamos ganando”

En diálogo con El VBar Caracol, Felipe Jaramillo, jugador del América de Cali, habló sobre su renovación con el cuadro bicampeón y celebró que pueda seguir en el equipo ‘escarlata’.

“Hoy firmo mi renovación con América por 6 meses. Hay un proyecto, se habló con las directivas de América y de Leones. Ellos iban a hacer la compra, pero por el momento no hay plata para eso. A mitad de año la idea es que se haga la compra", comentó.

El volante mencionó que pese a las bajas que tuvo el equipo a comienzo del torneo, supieron ir de menos a más, hasta lograr el bicampeonato y con ello la estrella 15 de su historia.

"Lo más importante de este equipo es la humildad. Comenzamos con bajas, no se nos daban los resultados, día a día trabajamos más duro y nos unimos y salimos con la cabeza en alto”, destacó.

Jaramillo aseguró que por ahora su prioridad es funcionarle al técnico Juan Cruz Real en la posición que necesite, sobre todo porque su ilusión es continuar jugando con el campeón actual y dar lo mejor para lograr el tricampeonato.

“Me gusta más jugar en el medio porque tengo más contacto con el balón, pero el profe me necesitaba de central y le dije que me probaba que yo lo hacía. Que me pongan de lo que sea, yo lo que quiero es jugar", dijo.

Además, el exjugador de Millonarios se refirió a la promesa recién cumplida de su técnico, que cumplió y caminó desde el estadio Pascual Guerrero hasta el ‘Milagroso’ de Buga.

"La caminada del profe a Buga: jodida. Yo tengo mis creencias, me aferro a Dios y a mi familia, no soy de hacer promesas, sino de aferrarme al trabajo duro", dijo.

"Nos dijeron que no íbamos a ser candidatos y terminamos ganándolo. Siempre hay que soñar, ahora con el tricampeonato. Sabemos que hay que trabajar duro. El profe le da lo que se merece a cada jugador, si lo haces bien te sigue metiendo, si no, hace cambios. Por eso todos nos mantenemos al máximo", finalizó.