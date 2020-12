David Rodríguez: “Donde miro en el camerino de Junior hay grandes jugadores”

Juan David Rodríguez será nuevo jugador del Junior de Barranquilla en el 2021. El antioqueño llega proveniente de Once Caldas al equipo 'tiburón' y habló en el VBar de Caracol Radio sobre sus expectativas en el equipo dirigido por Amaranto Perea.

El volante se mostró admirado por la nómina que tiene el Junior FC, "A donde miro en el camerino de Junior hay grandes jugadores. Jugar con Teo, Marlon, Fabián, todos son excelentes y lo potencian a uno".

El jugador aun tienen contrato con Once Caldas por lo que llega al club barranquillero en préstamo con opción de compra. Sobre sus características dijo. "Me gusta llegar mucho a gol, conectar con los delanteros. Si me comparan con Cantillo, él recoge más atrás, de pronto no le gusta pisar tanto al área".