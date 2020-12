La hora de los personajes 2020: ¿cuáles son las perspectivas económicas?

Esta noche en Hora 20 el segundo especial de "la hora de los personajes 2020", el turno es para la economía y las perspectivas económicas del 2021. Se habló del impacto de la pandemia en el bolsillo de los colombianos; de la contracción de la economía; del desempleo y de los planes de reactivación del gobierno. También una mirada a lo que viene en materia de recuperación para el 2021; las reformas necesarias para llevar al país por la senda del crecimiento; de las lecciones y de las reflexiones de uno de los años más complejos para la economía nacional y mundial.

Hace un año la mayoría de los economistas y medios de comunicación nos concentrábamos en hacer proyecciones económicas para el 2020, decía que podríamos tener un crecimiento del 3,2 por ciento, no mucho, pero lo suficiente para superar a lo proyectado en la región y en el mundo. No obstante, ninguno nos imaginamos que este 2020 en realidad se iba a convertir en uno de los peores años de la historia económica no solo de Colombia si no del mundo, ya que tras los largos confinamientos a los que fuimos sometidos con tal de ganar tiempo para preparar al sistema hospitalario y reducir la velocidad de contagio por cuenta de la pandemia, la economía se detuvo al menos en Colombia en un 65 por ciento; los locales comerciales cerraron, los aeropuertos y hoteles quedaron desolados; las negociaciones en curso de empresas quedaron detenidas, por lo tanto, el fruto que se empezó a ver en una creciente tasa de desempleo y una contracción en la economía.

Tras el cierre en la mayoría de países y de tener bajo confinamiento a cerca de 2.600 millones de personas en todo el mundo, el coletazo económico se empezó a sentir por cuenta de la incertidumbre, uno de los primeros fue el mercado de valores, pues la bolsa en Nueva York llegó a tener una caída histórica del 12 por ciento, niveles que no se veían desde 1987, no obstante el rebote ha sido rápido y en las últimas semanas el Dow Jones ha superado hasta los 30 mil puntos en una jornada. Los precios del petróleo también resultaron afectados, pues la pandemia, el detenimiento de actividades, el aumento de las reservas y la puja política con Arabia Saudita provocó que los precios del petróleo llegaran a mínimos históricos como la caída del WTI en un 350 por ciento, hasta entrar en terreno negativo, o los $19 dólares de barril Brent en abril. También se empezó a afectar el empleo, pues solo en Estados Unidos en pocas semanas se llegó a tener 20 millones de personas sin empleo.

Lo que dicen los panelistas

Sandra Forero, presidenta de CAMACOL y del Consejo Gremial, apuntó que durante la emergencia por la pandemia la economía demostró gran capacidad de respuesta, pues cree que se ha pasado por una crisis muy profunda y que la capacidad se ha visto en la recuperación económica de los últimos meses.

Frente al 2021 señaló qué podría ser el año de un rebote favorable de la economía a pesar de hechos como los rebrotes del coronavirus y el acceso a la vacuna. También apuntó que las reformas que se adelanten como la laboral y la tributaria no deberían poner en riesgo la reactivación, así como se debe mantener la sostenibilidad fiscal del país.

Para Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo, la crisis que hoy se vive es mucho más profunda de los otros ciclos de recesión que hemos tenido en otras ocasiones, pues apunta que un desempleo en un momento del 21 por ciento y una caída en la productividad similar tienen grandes impactos en los ingresos de los hogares.

En cuanto a los asuntos laborales dijo que es importante trabajar a corto plazo en la recuperación de los ingresos; en medidas contracíclicas; en un salario diferenciado por regiones, así como diversificar la actividad productiva. Por último, dijo que el 2021 lo ha definido como el año de la recuperación y de las reformas.

Juan Carlos Echeverry, expresidente de Ecopetrol y exministro de Hacienda, apuntó que son varias las preocupaciones de cara a la realidad económica, pues cree que el efecto del desempleo en mujeres y jóvenes es brutal; el tema fiscal, el aumento de la deuda y una reforma tributaria que no vaya a descarrilar la recuperación son las principales son los motivos de inquietud.

En aspectos como el mercado laboral apuntó que el eje no debe ser bajar los salarios o cambiar los porcentajes, sino en tener un mayor enfoque en el pago por horas, haciendo énfasis en que ojalá sea más alto del que se tiene hoy con el salario mínimo y que se dé un cambio en los salarios en las regiones. También comentó que pensar en una reforma tributaria de 2 puntos del PIB es un "acto heroico" y que no ve apetito en el congreso para una reforma pensional.

Ricardo Ávila, economista, analista en El Tiempo y consultor, definió al 2020 como un año desastroso, que las cifras son las peores desde que se tienen las estadísticas y que vale la pena preguntarse por qué la contracción de Colombia es tan alta frente a la de otros países de la región.

En cuanto a los temas de empleo dijo que el toro se debe agarrar por los cuernos y combinar estrategias de choque con los problemas estructurales Por el lado de una reforma tributaria, señaló que el gobierno está entre la espada y la pared, pues cree que la legislación tributaria es excesiva en materia de deducciones y exenciones tributarias.