"Tengo 20 años de trabajo sin problemas en el manejo de recursos públicos"

Juan Carlos Granados, electo magistrado de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y exgobernador, habló este jueves en 6AM Hoy Por Hoy y dio su punto de vista sobre la ausencia tras ser señalado de investigaciones de la Corte de Suprema por presuntamente haber favorecido a Odebrecht cuando era gobernador de Boyacá.

"Nosotros le solicitamos a la sala de la Corte Suprema que me permitiera acordar con mi abogado para tener una defensa de confianza. Fue por eso el aplazamiento", explicó.

Por otro lado, Granados se defendió sobre las acusaciones que se refieren a hacerse elegir magistrado de la sala disciplinaria de la Sala Superior de la Judicatura para evitar temas legales.

"Yo me inscribo a la convocatoria, doy entrevistas, estoy súper expuesto... Ahí ya llevo un año de que la Corte Suprema de Justicia decidió que ya no había delito. Lo hago es porque la Corte me dijo que no hay delito, no lo hice para evadirla", mencionó.

Finalmente, explicó que él no es el único que ha tenido investigaciones públicas y que, según él, no por eso se debe quitar legitimidad.

"Me dicen que hay un testigo procesado por falso testimonio... Dice que sabe que hay corrupción en Hidruituango. Odebretch nunca contrató conmigo ni ninguna entidad que yo tuve. Decían que yo queria precalificarlo... Imagínense que Odebrecht con todo ese poder requiera eso. Los hechos ya fueron investigados y probados por la Corte de Justicia. Se le explica al país que todos los funcionarios públicos tienen investigaciones, no solo yo. Los magistrados hoy tienen 829 investigaciones. Yo por eso no digo que no son legítimos. Mi legimitad está en 20 años de servicio públicas sin la tacha de ninguna circustancia de manejo de recursos públicos o personal", finalizó.