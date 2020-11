Habría conflicto de interés en investigación por muertes en La Modelo: HRW

José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización Human Rights Watch, habló en Caracol Radio acerca del motín ocurrido en marzo del 2020 en la cárcel La Modelo que dejó 24 presos muertos y afirmó que “las muertes fueron intencionales”

“La conclusión es que las heridas de bala en los cuerpos fueron con intensión de matar. Fueron directo a órganos vitales”, indicó Vivanco quien explicó que la investigación se hizo con péritos forenses internacionales para esclarecer lo sucedido.

El director de HRW, también, afirmó: “lo grave de todo esto es que la Fiscalía no tiene nada que reportar, no hay mayores progresos, han pasado 8 meses desde este suceso y no hay ni siquiera un guardia del INPEC que haya sido imputado”.

Vivanco aseveró que habría conflictos de interés por lo dicho en esa fecha por la ministra de Justicia, Margarita Cabello, quien asumirá como procuradora general en enero del 2021: “ella felicitó al INPEC por su accionar argumentando que había evitado una fuga. Entonces, en nuestra opinión, hay argumentos válidos para entender que hay un conflicto de interés dado que la ministra tendría una opinión formada y como procuradora va a tener que continuar con esta investigación”.