Violencia contra niños en América Latina ha aumentado un 60%

De acuerdo con un estudio realizado por la ONG World Vision en 50 países, entre ellos Colombia, el 81% de los niños y niñas dicen que han visto o experimentado violencia durante la pandemia.

Particularmente en América Latina el promedio se encuentra en un 60% y el castigo físico, la violencia psicológica, sexual, pero también de la violencia económica, se han convertido en los tipos de abuso más recurrentes. "Muchos niños han tenido que salir a trabajar en espacios que comprometen su salud física y mental", dijo Michelle Mitchell directora de comunicaciones en World Vision para América Latina.

Un fenómeno que según Mitchell, ha impactado en mayor medida países donde existen altas cifras de migrantes.

“Específicamente en el caso Venezuela, la situación se ha agravado por el covid-19 hay una prevalencia importante infantil en mendicidad que ronda entre el 22% y el 26%. Particularmente nos preocupa que hay redes que están reclutando a los niños y niñas”, explicó.

Por otro lado, el estudio también reveló que la pandemia ha impedido a cerca de un 82% de los niños y niñas obtener su educación.

“La alternativa de muchos países fue enviar a los niños a estudiar desde casa, pero hay muchos niños que no tienen acceso a internet, no tienen acceso a un teléfono inteligente y en el mejor de los casos solo una persona en la familia tiene acceso, pero no da abasto para conectarse a las clases", afirmó.

La agencia humanitaria teme, que, si los niños y niñas no son escuchados, ni protegidos, aún más, en el futuro, pueden estar en riesgo. Las cifras sugieren que la violencia contra la niñez podría aumentar entre 20% y 32% en el futuro.