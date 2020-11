Polémica por la aparición de Tomás Uribe en la portada de la Revista Semana

Tomás Uribe, hijo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, además de aparecer en la portada de la revista de circulación nacional, Semana, respondió a toda clase de preguntas. Dijo varias cosas sobre Sergio Fajardo, por lo cual se conoció hoy una carta en la que Fajardo cuestiona que Providencia no esté por encima de cualquier otro criterio de carácter periodístico, sin embargo, dice que prefiere no opinar sobre las determinaciones de los medios de comunicación.

Lo que sí ha quedado claro es que el uribismo está jugando duro y no necesariamente con el no de Tomás Uribe la gente ha quedado convencida de que no tenga ganas de entrar en la carrera por la presidencia. Además

Sentencia por palabras de Claudia López sobre Venezuela

Caracol Radio conoció la sentencia emitida este lunes por el juzgado segundo civil de Envigado, que se suma a la que se conoció la semana anterior, en la que se confirma que las declaraciones de la alcaldesa, Claudia López no fueron xenófobas y no tuvieron intención de perjudicar a los migrantes venezolanos.

Se niega la tutela interpuesta por Hernando Andrés Soto Valencia, quien tiene doble nacionalidad y se sintió afectado por las declaraciones de la alcaldesa de Bogotá sobre la inseguridad y la presunta participación de venezolanos en actos de delincuencia en la capital del país.

Dice el tribunal que esas declaraciones no buscaron en ningún momento “generalizar a toda la población venezolana como personas que cometen conductas delictivas”, se refirió a que “hay unos migrantes”… advirtiendo que solo hay algunos inmersos en estos temas de “criminalidad” es decir, que no generaliza. Destaca el fallo que Claudia López dijo en la misma declaración que “aquí el que venga a ganarse la vida decentemente es bienvenido”, temas de seguridad, que hacen parte de sus funciones como alcaldesa.